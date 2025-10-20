38 perce
Részegen dühöngött, betörte a bolt ajtaját
A Szekszárdi Járási Ügyészség garázdaság vétsége és kisebb kárt okozó rongálás vétsége miatt emelt vádat egy 20 éves szekszárdi férfi ellen – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.
A vádirat szerint a vádlott 2025. június 29-én éjfél körül, ittas állapotban, az egyik Tolna vármegyei községben található élelmiszerbolt felé sétált, miközben barátnőjével veszekedett. A vádlott egy üveget rugdosott maga előtt a járdán, emiatt a mögötte haladó, szintén a falunapról hazafelé tartó személyek rá is szóltak a vádlottra, hogy hagyja abba az üveg rugdosását, mert veszélyes.
Ezt követően a terhelt – a mögötte sétáló emberek szeme láttára – az élelmiszerüzlet bejárati üvegét az üvegpalackkal beütötte, mellyel csaknem hetvenezer forint kárt okozott a bolt tulajdonosának, a sértett cégnek. Ezután a vádlott sietve elhagyta a helyszínt.
A sértett cég képviselőjeként eljárva a boltvezető polgári jogi igényt terjesztett elő a kár megtérítése érdekében.
A büntetlen előéletű, a bűncselekmény elkövetését beismerő, fiatal felnőtt vádlottal szemben a járási ügyészség tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben, halmazati büntetésül közérdekű munka kiszabását szorgalmazza a Szekszárdi Járásbíróságnál, valamint indítványt tett a polgári jogi igény elbírálására.
