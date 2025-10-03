október 3., péntek

Cserbenhagyás

Részegen karambolozott, majd elhajtott – két kiskorúval a kocsiban!

Címkék#cserbenhagyás#vádlott#ittas vezetés

A Szekszárdi Járási Ügyészség ittas állapotban elkövetett járművezetés és cserbenhagyás vétsége miatt emelt vádat egy 36 éves Tolna vármegyei férfi ellen.

Teol.hu

A vádlott tavaly januárban a kora esti órákban a 6-os számú főúton, Paks térségében ittas állapotban közlekedett személygépkocsijával. A járműben a férfin kívül kettő kiskorú gyermeke utazott, mindketten szabályosan, gyermekülésben, áll a Tolna Vármegyei Főügyészség sajtóközleményében. 

Attractive,Loving,Successful,Father,Driving,Car,With,Beautiful,Cute,Little
Fotó: My Agency / Forrás:  Shutterstock / Illusztráció

A vádlott a haladása során ittassága és figyelmetlensége miatt áttért a menetiránya szerinti bal oldali forgalmi sávba, ahol nekiütközött a vele szembe, szabályosan érkező vétlen személygépkocsinak. Az ütközés következtében mindkét autó jelentősen megrongálódott, függönylégzsákjaik kinyíltak, a vádlott gépkocsijának bal első kereke pedig teljesen légvesztetté is vált.

A balesetben személyi sérülés nem történt, azonban a közepes fokban ittas vádlott anélkül elhajtott a helyszínről, hogy minderről meggyőződött volna. 

A járási ügyészség a férfit ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségével és cserbenhagyás vétségével vádolja. Az ügyészség a büntetlen előéletű, a terhére rótt bűncselekményeket beismerő és megbánó vádlottal szemben felfüggesztett fogházbüntetés és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozza a Paksi Járásbíróságnál azzal, hogy a bíróság a szabadságvesztés felfüggesztésének próbaidejére rendelje el a férfi pártfogó felügyeletét is.

 

