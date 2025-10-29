Részegen menekült a rendőrök elől – csúnyán ráfaragott a motoros (videóval)

Segédmotoros kerékpárral akart elmenekülni a rendőrök elől egy súlyosan ittas bonyhádszerdahelyi férfi. Szokásos járőrszolgálatukat látták el a napokban a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság forgalom-ellenőrző járőrei – tájékoztatott Komlósiné Kiss Anett rendőr alezredes, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Fotó: Police.hu

A 6-os főúton, Bonyhád térségében haladtak, amikor velük szemben egy bukósisak nélkül haladó motorosra lettek figyelmesek. Megfordultak, és a Simson után eredtek. Néhány száz méter után utolérték, és felszólították a sofőrt, hogy álljon félre, igazolja magát. A motoros először félre is állt, azonban néhány másodperc múlva úgy döntött, nem akar az egyenruhásokkal beszélni. Gázt adott, és nagy lendülettel elindult. A rendőrök utánaeredtek, és követték az úton kacskaringózó férfit, aki nem volt vezetésre képes állapotban. A sofőr néhány száz méterrel arrébb, egy enyhe ívű kanyarban elvesztette uralmát járműve felett, előbb az útpadkának hajtott, majd felborult. A rendőrök a segítségére siettek, mert alig bírt felállni.