Iszik vagy vezet?

Részegen menekült a rendőrök elől – csúnyán ráfaragott a motoros (videóval)

Címkék#ittas vezetés#rendőrség#Komlósiné Kiss Anett#közlekedés

Teol.hu

Segédmotoros kerékpárral akart elmenekülni a rendőrök elől egy súlyosan ittas bonyhádszerdahelyi férfi. Szokásos járőrszolgálatukat látták el a napokban a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság forgalom-ellenőrző járőrei – tájékoztatott Komlósiné Kiss Anett rendőr alezredes, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. 

Fotó: Police.hu

A 6-os főúton, Bonyhád térségében haladtak, amikor velük szemben egy bukósisak nélkül haladó motorosra lettek figyelmesek. Megfordultak, és a Simson után eredtek. Néhány száz méter után utolérték, és felszólították a sofőrt, hogy álljon félre, igazolja magát. A motoros először félre is állt, azonban néhány másodperc múlva úgy döntött, nem akar az egyenruhásokkal beszélni. Gázt adott, és nagy lendülettel elindult. A rendőrök utánaeredtek, és követték az úton kacskaringózó férfit, aki nem volt vezetésre képes állapotban. A sofőr néhány száz méterrel arrébb, egy enyhe ívű kanyarban elvesztette uralmát járműve felett, előbb az útpadkának hajtott, majd felborult. A rendőrök a segítségére siettek, mert alig bírt felállni.

A motor vezetőjének leheletén erős alkoholszag érződött. Szondát fújattak a 67 éves bonyhádszerdahelyi sofőrrel, melynek igen magas értéke megerősítette a rendőrök gyanúját, hogy a férfi részegen motorozott. Bevitték további mintavételre, és jogosítványa bánta felelőtlen viselkedését. 

A bonyhádi rendőrök ittas járművezetés miatt indítottak eljárást ellene. Emellett felelnie kell a balesetért és a bukósisak használatának elmulasztásáért is.

 


 

 

