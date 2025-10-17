Nem volt baj
Riadalom az estében – ezért lepték el tűzoltók a vendéglátó iskolát
Kéklámpák fénye világította be az estét. Köves Pétert, a katasztrófavédelem vármegyei szóvivőjét kérdeztük az okokról.
Sokaknak feltűnhetett csütörtökön este, hogy tűzoltóautók sorakoznak Szekszárdon, a Tolna Vármegyei SZC Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola előtt, illetve tűzoltók járkálnak az épületben és környékén.
Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője mindenkit megnyugtatott, hogy nem történt baj, nem ütött ki tűz. Mindez a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gyakorlata volt az intézményben.
