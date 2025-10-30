október 30., csütörtök

Tűzeset

56 perce

Robbanások rázták meg a falut – lángokban áll egy melléképület

Címkék#tűzeset#melléképület#robbanás#gázpalack

Teol.hu
Robbanások rázták meg a falut – lángokban áll egy melléképület

Felrobbant két gázpalack Kisszékelyen (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Teljes terjedelmében ég egy melléképület Kisszékelyen, a Szabadság utcában. A sárbogárdi hivatásos és a simontornyai önkéntes tűzoltók négy vízsugárral oltják a lángokat. Az egységek kiérkezése előtt két gázpalack felrobbant, egyet pedig a rendőrök kihoztak az épületből – tájékoztatott honlapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Frissítés (14:22)

Eloltották a tüzet Kisszékelyen, a Szabadság utcában. A mintegy ötven négyzetméteres melléképület takarmányos és műhely része, illetve a nyári konyha teteje égett. A sárbogárdi hivatásos és a simontornyai önkéntes tűzoltók négy vízsugárral fojtották el a lángokat. Az egységek kiérkezése előtt két gázpalack felrobbant, egyet pedig a rendőrök kihoztak. A rajok az utómunkálatokat végzik.

 

