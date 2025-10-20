október 20., hétfő

Nem árt tudni

3 órája

Mennyivel kell túllépni a sebességhatárt, hogy büntetés járjon érte? Mutatjuk a pontos számokat

Címkék#toleranciasáv#bírság#traffipax

Sokan még mindig abban bíznak, hogy néhány kilométeres sebességtúllépés belefér, hiszen a traffipaxok úgysem mérnek ennyire pontosan. Ez azonban ma már egyáltalán nem igaz. A rendőrségi gyakorlat az utóbbi években jelentősen szigorodott, és 2024 augusztusa óta gyakorlatilag megszűnt mindenféle türelmi határ. A modern sebességmérő rendszerek minden túllépést érzékelnek, és az így kiszabható bírságok összege ötvenezer forinttól akár négyszázhatvannyolcezer forintig is terjedhet. Mutatjuk, mennyivel kell átlépni a sebességhatárt, hogy biztosan bírságot kapjunk.

Bencze Péter

A gyorshajtás jogi hátterét a KRESZ és a 410/2007-es kormányrendelet rögzíti. A jogszabály szerint közigazgatási bírságot akkor lehet automatikusan kiszabni, ha a járművezető a megengedett sebességet száz kilométer/óra alatt legalább tizenöt, száz fölött pedig húsz kilométer/órával lépi túl. Ilyenkor nem az számít, ki ült a volán mögött, ki hagyja figyelmen kívül a sebességhatárokat. Kizárólag az a fontos, hogy ki az autó üzembentartója – ez az úgynevezett objektív felelősség elve, amely 2008 óta van érvényben – tudtuk meg Debreceniné Farkas Edittől, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől.

Fontos betartani a sebességhatárt
Nem mindegy, hogy mennyivel lépjük át a megengedett sebességhatárt. A bírság akár több százezer forint is lehet
Forrás: police.hu

Sebességhatárok, bírság, fizetés

A korábban megszokott néhány kilométeres „tűréshatár” már a múlté. Az Országos Rendőr-főkapitányság 2023-ban megszüntette a korábbi toleranciasávot, így ma már akár egy-két kilométeres túllépést is rögzítenek a traffipaxok. Bár az automatikus, postai úton érkező bírság csak tizenöt-húsz kilométeres túllépés után jár, rendőri mérés esetén akár egyetlen kilométer/órás gyorsabb haladásért is kiszabható helyszíni bírság, amelynek összege ötezer és ötvenezer forint között mozoghat.

A fix, automatikusan kiszabható bírság legalacsonyabb összege 2024 augusztusa óta ötvenezer forint. A büntetés mértéke a túllépés nagyságától és a helyszíntől függően nő, és a legnagyobb eltéréseknél már több százezer forintos összeggel is számolni kell. A részletes összegek a Magyar Közlönyben megjelent táblázatban olvashatók.

A kiszabott bírságot banki átutalással vagy postai csekken lehet befizetni a határozat kézhezvételétől számított ötvenhárom napon belül. A jogszabály lehetőséget ad részletfizetésre vagy halasztásra is, sőt, az érintettek a rendőrség online felületén a mérésről készült fotókat is megtekinthetik.

Nem mindegy, hogy mérik a sebességet

Ha valaki például lakott területen ötven helyett ötvennyolc kilométer/órával halad, automatikus csekket még nem kap, mert a közigazgatási bírság csak plusz tizenöt kilométer/óra túllépéstől indul. Ha viszont rendőr méri be, figyelmeztetés vagy helyszíni bírság is kiszabható. Méltányosságra azonban nincs lehetőség: a törvény nem teszi lehetővé sem a büntetés elengedését, sem annak csökkentését. Aki pedig nem fizeti be időben a bírságot, akár elzárással is számolhat.

A sebességellenőrzés tehát 2025-re teljesen zéró toleranciás rendszer lett. Lakott területen, ötvenes táblánál a fix közigazgatási bírság hatvanhat kilométer/órától indul, de a rendőr akár ötvennyolcnál is büntethet. A cél világos: visszaszorítani a gyorshajtásból eredő baleseteket – mégpedig komoly pénzügyi szankciók árán.

 

