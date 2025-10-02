október 2., csütörtök

Nyuszimotor, segédmotor, nagymotor

21 perce

Segédmotortól a Salzburgringig: Kovács Roland sikertörténete

Kovács Roland zászlós, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály Forgalom-ellenőrző Alosztály járőrparancsnoka kollegái ösztökélésére lett motoros, és annyira ráérzett, hogy a legutóbbi szakmai közlekedésrendészeti verseny motoros járőr kategóriájában második helyen végzett. Így jutott ki egy ausztriai továbbképzésre, írja a Zsarumagazin, melynek cikkét a Tolna Vármegyei Rendőrség is szemlézte.

Teol.hu

– Óvodás korom óta szeretek mindent, aminek két kereke van és engedélyezett a használata. Még nem voltam 14 éves, amikor vizsgára jelentkeztem segédmotoros kerékpárra, és alig lettem az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola tanulója, amikor a nagymotoros jogosítvány jött sorra – foglalta össze Kovács Roland, aki 2006-ban szerelt fel a Szekszárdi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályára. – A képzési gyakorlaton eldöntöttem, közlekedésrendészeten szeretnék szolgálni, ami 2008-ban össze is jött. Utána tíz éven át voltam baleseti helyszínelő, csak közben, 2013-ban Szekszárdról átkerültem a megye bátaszéki autópálya-alosztályára. 2018-ban adódott egy lehetőség, és azóta vagyok a forgalom-ellenőrző alosztály járőrparancsnoka.  

Kovács Roland a Salzburgringen
Forrás: Magyar Rendőrség

Nem mondta, hogy soha

– Tetemes számú kilométer volt a Simsonomban, amikor átszálltam egy IFA MZ Trophyra, majd minden pénzem egy Suzuki GSX-R-be fektettem, de három év után eladtam, mert személyautót kellett venni. Sajátos egybeesés, hogy akkor kerültem a tolnai „forgell”-re, amikor civilként motortalanná váltam, és magamban is elkönyveltem, ennek a szakasznak vége. Ott akkor négy motoros kolléga szolgált, és nem került szóba, hogy szálljak be ötödiknek, bár az is igaz, ez a gondolat mindig kanyarodott egyet a fejemben, amikor velük, illetve valamelyikükkel a szolgálat során összekerültem. Aztán úgy esett, hogy kaptunk egy BMW R 1250 RT-t, ami azt jelentette, hogy gazdátlan maradt egy 900-as, és kerestek rá jelentkezőt. Nem éreztem úgy, hogy élnem kellene a lehetőséggel, de a kollegák ösztökéltek, és beadtam a derekam: elmentem az előválogatóra, és teljesítettem. 2022 tavaszán végeztem el az alapképzést, azóta motorosként is szolgálok. Ennek így kellett történnie, és azóta magamnak is vettem egy bajor vasparipát, egy 1250-es RT-t.  

Kékek az esőben

– Talán ennek a típusnak is szerepe van abban, hogy egyre jobban belemerültem a motorozás technikai részébe. Idén már alig vártam a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ éves engedélymegújító képzését, és adta magát, hogy benevezzek az országos szakmai közlekedésrendészeti versenyre. Nagyon elégedett vagyok, hogy motoros járőr kategóriában második lettem – magyarázta a zászlós, aki ennek köszönhette, hogy bekerült a rendőrség motorosválogatottjába, amely részt vehetett az Osztrák Köztársaság Belügyminisztériuma és a Salzburgi Rendőri Igazgatóság által a városban megszervezett VIII. nemzetközi rendőrmotoros közlekedésbiztonsági képzésen. – Emlékezetes út volt, mert mind a nyolcan egy bolyban mentünk egy osztrák kolléga felvezetésével, aki az eisenstadti rendőrkapitányságnál fogadott. Nem autópályán haladtunk, és az időjárásnak is hálásak voltunk, mert a kanyargós, alpesi szerpentineken ámuldoztunk. A képzés második napján már nem volt ilyen szerencsénk a távmotorozással, amikor a csaknem 4000 méter magas Grossglocknerhez mentünk. Persze az is emlékezetes maradt, mert akkor motoroztam először százhuszadmagammal… hömpölyögtünk az esőben. Oda egyszer szeretnék visszamenni jó időben. 

Magyar zsaruk a motorsportrajongók Mekkájában

– A képzésen 16 ország motoros rendőre vett részt. Mi szerb és horvát kollegákkal kerültünk egy csoportba, és három instruktor foglalkozott velünk. Különböző helyszíneken gyakoroltuk a terelőkúpos, lassú tempós manőverezést, de a kanyarodási technikákra is nagy hangsúlyt fektettek. Például támasztókerekes masinával is gyakoroltuk a súlyáthelyezést; ennek mindkét mankókereke 45 fokos szöget zárt a motorkerékpárral, és ezeket a talajon kellett tartani súlyáthelyezés után. Számomra, és ezzel nem vagyok egyedül, ennek a képzésnek a nagy sebességű kanyarodás gyakorlása volt a legnagyobb hozadéka és élménye is egyben. Nagyon jó és persze hasznos is volt száguldozni a Salzburgringen. Miután az instruktor észrevette, hogy bírjuk az iramot, bizonyos kanyaríveken 200 km/h feletti tempóval húzott, mi pedig követtük serényen. Így esett, hogy beértük az előttünk haladó csoportot – mondta mosolyogva. – Ez az ausztriai képzés azt is igazolta, hogy a magyar motoros rendőröknek nemzetközi szinten sincs szégyellnivalójuk. Voltak olyan részek, ahol külföldi kollegák verejtékeztek, számunkra viszont nem jelentett kihívást, ezeknél nehezebb feladatokat is teljesítünk az éves engedélymegújítón. 

 

