Senki sem engedett – egymásnak feszült a traktor és az autós a 65-ösön!

Szombaton, 18 óra 20 perc körül Iregszemcse közigazgatási területén, a 65-ös főúton közlekedett egy férfi lassú járműből és munkagépből álló szerelvénnyel, Som irányából Iregszemcse irányába. Vele szemben közlekedett egy autós. Egyikük sem húzódott jobbra, ezért egymás melletti elhaladásukkor a járművek bal oldalukkal összeértek – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.