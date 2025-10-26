Sióba borult egy autó: egy embert „emeltek ki” belőle a tűzoltók

Tetejére borulva találtak egy gépkocsit a Sióban, Sárszentlőrinc és Nagydorog határában, a parttól mintegy tizenöt méterre. A paksi hivatásos és a nagydorogi önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre, átvizsgálták a járművet, egy embert kiemeltek. Az esethez a mentők is kiérkeztek, valamint Mohácsról is elindult egy hivatásos tűzoltóegység a helyszínre – tájékoztatott honlapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.