Közlekedés

1 órája

Súlyos baleset: a 61-es úton: tűzoltók szabadították ki a roncsban rekedt utast (fotókkal)

Teol.hu

Összeütközött két személyautó kedd délután a 61-es számú főút hatvanegyes kilométerénél, Pári térségében – tájékoztatott szerdán a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 

Súlyos baleset történt a 61-es úton

Fotók: Dubóczki Dániel és Dubóczki Balázs (Tamási ÖTP)

A baleset helyszínére a tamási önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik az egyik gépkocsi egyik utasát feszítővágó segítségével szabadították ki, tovább áramtalanították a járműveket. A balesetben ketten súlyosan megsérültek, őket a mentők kórházba szállították.

 

