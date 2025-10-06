Közlekedés
3 órája
Hiába próbálta elkerülni a balesetet, súlyosan megsérült
Baleset történt vasárnap reggel fél hét körül, a 6316-os számú úton történt, Szedres és Medina között – közölte hétfőn a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Mint azt írták, egy autós egy kanyarban haladt, amikor elmondása szerint egy róka ugrott elé az úttestre. Próbálta elkerülni a vad elütését, ezért balra kormányzott. A nedves úttesten megcsúszott a kocsi, majd sodródni kezdett. Előbb balra, majd jobbra letért az útról, végül az árokba csapódva a tetejére borulva áll meg.
A balesetben az egyedül utazó sofőr súlyosan megsérült.
