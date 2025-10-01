Súlyos karambol az M6-oson – három város tűzoltói rohantak a mentéshez

Karambolozott két személyautó az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán Dunaföldvár térségében, a 83. és a 84. kilométer között. Ráfutásos baleset történt, amelynek következtében az egyik gépkocsi az árokba, a másik pedig a középső szalagkorlátnak csapódott. A dunaújvárosi és a solti hivatásos, valamint dunaföldvári önkéntes tűzoltók vonultak ki a balesethez. A rajok áramtalanították a járműveket, és megszüntetik a forgalmi akadályt, amely a sztráda mindkét oldalát érinti.



