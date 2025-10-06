Közlekedés
3 órája
Súlyosan megsérült a vétlen autó utasa Szekszárd és Várdomb között
„Utoléréses” baleset történt szombaton délután az 56-os főút 11-es kilométerszelvényében, Várdomb és Szekszárd között – tudatta hétfőn a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Az elől haladó autós balra indexelt és megkezdte a kanyarodást, a mögötte érkező azonban nem tartott megfelelő követési távolságot, és későn észlelte a manővert. Az ütközést balra kormányzással próbálta elkerülni, ennek ellenére járműve jobb elejével a kanyarodó bal hátsó részének ütközött, majd az árokba hajtott.
A balesetben a második kocsi jobb első utasa súlyosan megsérült.
