Közlekedés

1 órája

Súlyosan megsérült a vétlen autó utasa Szekszárd és Várdomb között

Címkék#balesetek#rendőrség#közlekedés

Teol.hu

„Utoléréses” baleset történt szombaton délután az 56-os főút 11-es kilométerszelvényében, Várdomb és Szekszárd között – tudatta hétfőn a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. 

Fotó: Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Az elől haladó autós balra indexelt és megkezdte a kanyarodást, a mögötte érkező azonban nem tartott megfelelő követési távolságot, és későn észlelte a manővert. Az ütközést balra kormányzással próbálta elkerülni, ennek ellenére járműve jobb elejével a kanyarodó bal hátsó részének ütközött, majd az árokba hajtott.

Fotó: Police.hu

A balesetben a második kocsi jobb első utasa súlyosan megsérült.

 

