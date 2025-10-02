október 2., csütörtök

Baleset

1 órája

Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M9-es felhajtóján

Címkék#m9#felhajtó#balesetek

Teol.hu

Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az 5116-os úton, Bogyiszló határában, az M9-es autóútra vezető felhajtón – írja a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A balesethez a tolnai önkormányzat tűzoltókat riasztották. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.


 

