Szekszárdi gázolás: a rendőrök szemtanúk jelentkezését kérik

Olyan gépjárművezetők, utasok, gyalogosok jelentkezését várják, akik 2025. október 11-én kora este Szekszárd, Béri Balogh Ádám utcában közlekedtek – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

police.hu

A Szekszárdi Rendőrkapitányságon 17010/1788/2025. bü számon folytatnak eljárást közúti közlekedési baleset gondatlan okozásának vétsége miatt.

A rendelkezésre álló adatok alapján 2025. október 11-én 18 óra 54 perc körül egy autós közlekedett a Béri Balogh Ádám utcában a Wesselényi utca irányából a Május 1. utca irányába. Haladása során a Szent Györgyi Albert utca kereszteződésénél lévő kijelölt gyalogos-átkelőhelyen eddig tisztázatlan okból elütötte a jobbról áthaladó gyalogost. A helyi asszony súlyos-életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A szekszárdi rendőrök kérik, hogy aki a balesettel kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen Szekszárdon a Tartsay Vilmos utca 2. szám alatt a Szekszárdi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán, vagy hívja a 06-74-501-100-as telefonszám 3577-es mellékét.