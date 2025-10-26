október 26., vasárnap

Baleset

1 órája

Személyautók ütköztek: tűzoltók és mentő a helyszínen

Teol.hu

Összeütközött két személyautó vasárnap délután a Tevelt és Kisdorogot összekötő, 6535-ös számú úton, a 13-as és 14-es kilométerszelvény között. A bonyhádi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett – közölte honlapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Mint azt megírtuk, egy másik balesetben életét vesztette egy fiatal férfi, aki a Sióba borult autójával.

 

