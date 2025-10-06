október 6., hétfő

Katasztrófavédelem

33 perce

Szemét lángolt két helyen is, gyakran szóltak a szirénák

Több tűzesethez is vonultak a tűzoltók a hétvégén Tolnában – tájékoztatott hétfőn a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Teol.hu

Autóalkatrészek és gumik kaptak lángra, mintegy öt négyzetméteren szombat délben Fürgeden, a Petőfi utcában. A tamási tűzoltók egy vízsugárral eloltották a tüzet.

Néhány perccel később Pakson, a 6-os számú főút 114-es kilométerénél, egy szeméttelepen keletkezett tűz, ahol kis területen égett a hulladék. A paksi hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal és vízsugárral avatkoztak be.

Szombat este Szedres külterületén egy szántóföldön avar, gaz és fólia égett mintegy száz négyzetméteren. A szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a tüzet.

Kis területen növényi hulladék és szemét égett vasárnap délután Mágocson, egy Hunyadi utcai ingatlan udvarán. A tűzeset helyszínére a dombóvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral fékezték meg a keletkezett lángokat.

 

