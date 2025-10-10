Riasztás
25 perce
Jelzett a szén-monoxid-érzékelő Bonyhádon, tűzoltók siettek a lakáshoz
Jelzést adott a gázkazán működése közben csütörtök éjjel egy szén-monoxid-érzékelő Bonyhádon, egy Szabadság téri lakásban – tájékoztatott pénteken a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Az esemény helyszínére a bonyhádi hivatásos tűzoltók siettek, akik az esemény rekonstruálása során rendellenes értéket nem mértek, a továbbiakban felhívták a lakók figyelmét a légbeáramlást biztosító nyílások tisztítására, valamint értesítették a kéményseprőket és az illetékes gázszolgáltató szakembereit. Tájékoztatták a lakókat, hogy a szakemberek kiérkezéséig az adott tüzelő-fűtőberendezést ne használják.
Ezt ne hagyja ki!Lángok
20 perce
Tűz ütött ki Páriban: két gyermek és két felnőtt rokonokhoz költözött
