Szeptember óta nem találják a 15 éves fiút

A 15 éves fiú eltűnését a Tamási Lakásotthon munkatársai jelentették be szeptember 18-án. Borbély-Kovács Krisztián beszállítását követően szekszárdi befogadóotthonból engedély nélkül távozott, azóta ismeretlen helyen tartózkodik, életjelet nem adott magáról.

Borbély-Kovács Krisztián körülbelül 160 cm magas, vékony testalkatú, barna szemű, rövid sötét hajú. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert.

A Tamási Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható fiú jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen bármelyik rendőri szervnél, vagy hívja a 06 74/573-910-es telefonszámot. Bejelentést tehet az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon is.

A Tamási Rendőrkapitányság a 17050-157/275/2025. kör. számon körözési eljárást folytat Borbély-Kovács Krisztián eltűnése kapcsán.