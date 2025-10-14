október 14., kedd

Baleset

2 órája

Áll a forgalom 6-os főúton egy vadelütés miatt

A 176-os kilométerszelvénynél teljes útzár van érvényben.

Teol.hu

Vaddal üközött egy személyautó a 6-os főút 176-os kilométerszelvényénél, Zengővárkony magasságában. A balesetben egy másik személyautó is érintett. A pécsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszon teljes útzár van érvényben – tájékoztatott a katasztrófavédelem.

 

