Baleset
Áll a forgalom 6-os főúton egy vadelütés miatt
A 176-os kilométerszelvénynél teljes útzár van érvényben.
Vaddal üközött egy személyautó a 6-os főút 176-os kilométerszelvényénél, Zengővárkony magasságában. A balesetben egy másik személyautó is érintett. A pécsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszon teljes útzár van érvényben – tájékoztatott a katasztrófavédelem.
