Terelő járműbe hajtott egy autós az M6-oson (fotókkal)

Mozgó útterelő járműbe hajtott egy figyelmetlen autós csütörtökön délután az M6-os autópálya 131-es kilométerszelvényében, Szedres térségében, a Budapest felé vezető oldalon.

Fotó: Mártonfai Dénes

Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, hogy az autópálya üzemeltetőjének munkatársai terelés mellett dolgoztak az érintett szakaszon, ám ezt egy autós nem észlelte időben, és a mozgó útterelő járműnek ütközött. A balesetben szerencsére személyi sérülés nem történt. A helyszínelés idejére az előző sávot lezárták és sebességkorlátozás van érvényben.