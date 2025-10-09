október 9., csütörtök

Baleset

1 órája

Terelő járműbe hajtott egy autós az M6-oson (fotókkal)

Címkék#m6#balesetek#autópálya#Komlósiné Kiss Anett

Figyelmetlenség okozta a balesetet.

Révészné Hanol Erzsébet

Mozgó útterelő járműbe hajtott egy figyelmetlen autós csütörtökön délután az M6-os autópálya 131-es kilométerszelvényében, Szedres térségében, a Budapest felé vezető oldalon.

Fotó: Mártonfai Dénes

Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, hogy az autópálya üzemeltetőjének munkatársai terelés mellett dolgoztak az érintett szakaszon, ám ezt egy autós nem észlelte időben, és a mozgó útterelő járműnek ütközött. A balesetben szerencsére személyi sérülés nem történt. A helyszínelés idejére az előző sávot lezárták és sebességkorlátozás van érvényben.

Fotó: Mártonfai Dénes

 

