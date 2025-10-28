október 28., kedd

Elismerés

1 órája

Tíz éve szolgálja Tamási biztonságát – ő kapta az idei városi kitüntetést

Oláh István rendőr őrnagy, a Tamási Rendőrkapitányság alosztályvezetője érdemelte ki az elismerést 2025-ben – tájékoztatott Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Teol.hu

Tamási Város Biztonságáért kitüntető címet adományozza a település önkormányzata minden évben annak, aki feladatait kiemelkedő szinten végzi a város közbiztonságának javítása érdekében. Az idei évben az elismerést Oláh István rendőr őrnagy a Tamási Rendőrkapitányság Járőr- és Őrszolgálati Alosztályának vezetője érdemelte ki.

Tamási Város Biztonságáért kitüntetést vehetett át Oláh István rendőr őrnagy Fotó: police.hu

Őrnagy úr munkáját a rendészeti szakterületen folyamatosan kiváló színvonalon, szakszerűen, jogszerűen és hatékonyan végzi. Munkájára a megbízhatóság, a kiemelkedő szakmai tudás jellemző. Határozott, magas szintű problémamegoldó készséggel rendelkezik. A szervezeti elemek közös munkájának mélyítését személyes fellépésével, példamutatásával is erősíti.

Oláh István rendőr őrnagy munkájával 10 éve járul hozzá a Tamási Rendőrkapitányság illetékességi területén a közbiztonsági helyzet javításához, fenntartásához, a lakosság szubjektív biztonságérzetének növeléséhez. Huzamosabb ideje kiemelkedő munkát végez, ezáltal erősítve az állampolgárokban a Rendőrség tekintélyét és növelve a lakosok szubjektív biztonságérzetét.

Fotó: police.hu

Az elismerést a napokban Porga Ferenc, Tamási város polgármestere adta át neki.

