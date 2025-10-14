Tolnai család a dobogón – Kissék nagyot mentek a döntőben!

A Közlekedik a család elnevezésű vetélkedőt csaknem másfél évtizeddel ezelőtt álmodták meg. A verseny elsődleges és legfontosabb célja a körültekintő, megfontolt közlekedési magatartás kialakítása, melyre bármely magyarországi lakóhelyű család nevezhetett, amelyben legalább az egyik szülőnek van érvényes B kategóriás vezetői engedélye, illetve 6–17 év közötti gyereket/gyerekeket nevelnek.

A vetélkedés hagyománnyá vált, ugyanis az országos döntőt tizennegyedszer szervezték meg október 9–10-én Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Ide a megyékben és Budapesten megszervezett területi versenyek győztesei juthattak el. A több száz családból húszan küzdhettek meg a fődíjért, egy Skoda Scaláért.

A családoknak hét versenyszámban kellett tudásukat, ügyességüket összemérniük:

KRESZ-ből elméleti teszt;

személygépkocsival teljesítendő rutinpálya-feladat, majd városi forgalomban járművezetés;

kerékpáros ügyességi pálya teljesítése;

szituációs elsősegélynyújtási feladat közös megoldása;

gumicsere időre;

vizes feladat egy zárt térben lévő medencében;

MiniDrive ügyességi pálya teljesítése, ahol egy „beülős mini járművet” (trolibuszt) kellett egy akadálypályán végigtolniuk a családoknak.

Tolna vármegyét a területi vetélkedő győztese, a szedresi Kiss család képviselte, amelynek tagjai a második nap végén a képzeletbeli dobogó harmadik fokára állhattak fel. A hét versenyszámból háromban is – a gépjárművezetéssel, gumiszereléssel kapcsolatos feladatokban és a vízi vetélkedésben – első helyen végeztek, melyekért különdíjakat is bezsebeltek. A kerékpáros ügyességi pályán pedig a második helyet szerezték meg.

A képen a Kiss család Óberling József r. ezredessel, az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetőjével és az Autós Nagykoalíció képviselőivel (Fotó: police.hu)

Az autót végül nem sikerült Tolnába hozni, ugyanis a versenyt Békés vármegye csapata nyerte, a második pedig a Zalából érkezett család lett.



