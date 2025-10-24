Ez sokakat érint! Kiderült, meddig látnak el a traffipaxok

A traffipaxok gyártóinak adatai és a szakmai tapasztalatok szerint a fixen telepített, radaros sebességmérők a legpontosabban alig néhány métertől nagyjából 20 méterig képesek mérni. Ennek oka a radar beállítási szöge: csak akkor ad megbízható értéket, ha a jel az útra nagyjából 10–25 fokos szögben érkezik. A fix kamerákat sok helyen körülbelül 6,5 méter magasra szerelik, és a mérések pontossága az oszloptól számítva általában legfeljebb körülbelül 19 méterig tartható.

Érdemes betartani a sebességhatárokat. Egyre több a fix traffipax

Fotó: Benkő Sándor

Éjszaka is lát a traffipax

Gyakori tévhit, hogy a készülékek sötétben vagy ködben „nem látnak”. Valójában ezek a viszonyok csak kismértékben hatnak a működésre — a modern rendszerek jelentős része ilyen körülmények között is működőképes marad.

Fontos megkülönböztetni a fix, radaros telepítéseket és a mobil, lézeres méréseket. A fix, radaros Közúti Közlekedési Ellenőrző Pontok (KKEP) rövidebb hatótávolsággal dolgoznak, míg a lézeres, változó helyű mérőeszközök sokkal nagyobb — akár több száz méteres — távolságból is képesek pontos sebességadatot rögzíteni.

Mire érdemes figyelni a bírság elkerüléséhez?

A sebességmérést jelző KRESZ-táblákat jellemzően 40–70 méterre helyezik el a kameráktól. Mivel a fix traffipaxok hatósugara ennél rövidebb (jellemzően maximum és körülbelül 20 méter), a mérés általában a figyelmeztető tábla után történik — ezért érdemes nem csak a tábla után, hanem már a tábla előtt visszavenni a tempóból.

A legegyszerűbb, legbiztonságosabb megoldás

A bírságok elkerülésének egyetlen megbízható módja: tartsa be a sebességhatárokat! A mérések és a táblák is ezt szolgálják — ha előrelátóan, a táblát megelőzően lassít, csökkenti a bírság kockázatát és biztonságosabban közlekedik.