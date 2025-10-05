október 5., vasárnap

Aurél névnap

11°
+17
+1
Összefoglaló

1 órája

Tragédiák, drámai pillanatok, rendőrségi akció – ez történt a héten Tolnában

Ez a hét is eseménydús volt Tolnában: brutális balesetek, komoly karambolok és egy jelentős drogfogás — összegyűjtöttük a hét legfontosabb híreit.

Teol.hu
Tragédiák, drámai pillanatok, rendőrségi akció – ez történt a héten Tolnában

Brutális a 6-oson történt baleset, mentőhelikopter szállította kórházba az egyik sérültet (Fotó: police.hu)

Tragédia a 6-os úton: két rendőr vesztette életét

Egy múlt héten történt frontális ütközésnek súlyos következményei voltak: a rendőrségi gépjárműben utazó Pata László és Kozics Danica életét vesztette a helyszínen. A balesetet egy szerviz alatt álló Nissan Primera okozta, amely átlépte a záróvonalat és frontálisan ütközött a Szekszárd felé tartó rendőrautóval. A gépkocsiban utazó másik rendőr és a Nissan vezetője súlyos sérülésekkel kórházba szállításra kerültek.

Milliók a drogkereskedelemből – fiatal dílereket fogtak el

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság ősz elején megkezdte nyomozását egy bonyhádi fiatalemberrel szemben, aki tiltott szereket fogyasztott és árult. A múlt napokban Komlón elfogtak két 24 éves férfit, akiktől drogot, mérleget és jelentős pénzösszeget is lefoglaltak.

Brutális frontális baleset a 6-os úton – helikopter hozta el az egyik sérültet

Bonyhádnál egy személyautó és egy lengyel kisteherautó frontálisan ütközött az 6-os úton. A súlyosan megsérült vezetőt mentőhelikopter szállította kórházba, míg a teherautó sofőrje is kritikus állapotban volt.

Több ember halálát okozta a traktoros 

A Szekszárdi Törvényszéken folytatódott annak a 2019-es közlekedési balesetnek a másodfokú tárgyalása, melynek során három ember életét vesztette és egy súlyosan megsérült. A vádlott egy mezőgazdasági vontatóból és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel hajtott ki a főútra Stop tábla ellenére, ahol összeütközött a neki jobbról érkező személyautóval. Az ütközés következtében a gépkocsiban ülő három utas életét vesztette, a sofőr súlyosan megsérült.

Hárman haltak meg a baleset következtében
Hárman haltak meg a baleset következtében
Forrás: MW Archívum

Karambol Bonyhád térségében, lezárt út, kiszabadítás

A 6-os főúton Bonyhádnál ütközött össze egy kisteherautó és egy személyautó. Az ütközés következtében egy személy beszorult az autójába, akit a tűzoltók emeltek ki, majd mentővel szállíották kórházba. 

Súlyos karambol az M6-oson – három város tűzoltói rohantak a mentéshez

Karambolozott két személyautó az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán Dunaföldvár térségében. Ráfutásos baleset történt, amelynek következtében az egyik gépkocsi az árokba, a másik pedig a középső szalagkorlátnak csapódott.

 

 

