Lángok

47 perce

Tűz ütött ki Páriban: két gyermek és két felnőtt rokonokhoz költözött

Teol.hu
Fotó: Dombóvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Kéménybe épített gerenda és mintegy tíz négyzetméteren berendezési tárgyak égtek csütörtök délelőtt Páriban, egy Nagy utcai lakóházban – közölte pénteken a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.  

Fotó: Dombóvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

A tűzesethez a tamási önkormányzati és a dombóvári hivatásos tűzoltók vonultak, akik egy vízsugárral fékezték meg a lángokat. Az eset következtében az épület fűtése használhatatlanná vált, ezért a lakók – két felnőtt és két gyermek – rokonokhoz költöztek.

 

