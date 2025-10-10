Lángok
47 perce
Tűz ütött ki Páriban: két gyermek és két felnőtt rokonokhoz költözött
Fotó: Dombóvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
Kéménybe épített gerenda és mintegy tíz négyzetméteren berendezési tárgyak égtek csütörtök délelőtt Páriban, egy Nagy utcai lakóházban – közölte pénteken a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A tűzesethez a tamási önkormányzati és a dombóvári hivatásos tűzoltók vonultak, akik egy vízsugárral fékezték meg a lángokat. Az eset következtében az épület fűtése használhatatlanná vált, ezért a lakók – két felnőtt és két gyermek – rokonokhoz költöztek.
Ezt ne hagyja ki!Lakástüzek
Tegnap, 6:40
Hamuvá lett álmok: tizenkét lakás több mint ötven lakója maradt fedél nélkülOktóber elsejéig összesen 96 lakóépület gyulladt ki Tolna vármegyében.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre