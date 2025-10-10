Tűz ütött ki Páriban: két gyermek és két felnőtt rokonokhoz költözött

Kéménybe épített gerenda és mintegy tíz négyzetméteren berendezési tárgyak égtek csütörtök délelőtt Páriban, egy Nagy utcai lakóházban – közölte pénteken a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Fotó: Dombóvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

A tűzesethez a tamási önkormányzati és a dombóvári hivatásos tűzoltók vonultak, akik egy vízsugárral fékezték meg a lángokat. Az eset következtében az épület fűtése használhatatlanná vált, ezért a lakók – két felnőtt és két gyermek – rokonokhoz költöztek.