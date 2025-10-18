október 18., szombat

Katasztrófavédelem

5 órája

Tűz ütött ki éjjel Decsen

Címkék#tűz#Decs#BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Teol.hu
Tűz ütött ki éjjel Decsen

Képünk illusztráció

Fotó: Mediaworks

Teljes terjedelmében égett egy 40 négyzetméteres melléképület péntek éjjel Decsen, a Petőfi utcában. A szekszárdi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották el a tüzet – tájékoztatott honlapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

 

