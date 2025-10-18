Katasztrófavédelem
1 órája
Tűz ütött ki éjjel Decsen
Képünk illusztráció
Fotó: Mediaworks
Teljes terjedelmében égett egy 40 négyzetméteres melléképület péntek éjjel Decsen, a Petőfi utcában. A szekszárdi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották el a tüzet – tájékoztatott honlapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Ezt ne hagyja ki!Különleges kaland
15 órája
Szekszárdon ért véget a győri rendőr hihetetlen kalandja (képgaléria)Mutatjuk, hogy zajlott Major Zoltán különleges kalandja.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre