Két helyre is riasztották a tűzoltókat Decsre (fotókkal)
Két helyre is riasztották péntek éjjel a szekszárdi tűzoltókat Decsre.
Kigyulladt kerti komposztálóhoz riasztották péntek este a decsi Széchenyi utcába a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltóit – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A lakók a lángokat a beavatkozó egységek kiérkezéséig eloltották, ám néhány perccel később a tűzoltókat egy újabb tűzesethez riasztották a településen.
Két helyen is tűz ütött ki DecsenFotók: Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
Mint azt megírtuk, a Petőfi utcában egy harminc négyzetméteres melléképület égett teljes terjedelmében. A szekszárdi hivatásos tűzoltók három vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Az eset során személyi sérülés nem történt.
