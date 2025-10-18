október 18., szombat

Lukács névnap

+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelem

45 perce

Két helyre is riasztották a tűzoltókat Decsre (fotókkal)

Címkék#tűzoltó#Decs#tűz

Két helyre is riasztották péntek éjjel a szekszárdi tűzoltókat Decsre.

Teol.hu

Kigyulladt kerti komposztálóhoz riasztották péntek este a decsi Széchenyi utcába a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltóit – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A lakók a lángokat a beavatkozó egységek kiérkezéséig eloltották, ám néhány perccel később a tűzoltókat egy újabb tűzesethez riasztották a településen.

Két helyen is tűz ütött ki Decsen

Fotók: Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Mint azt megírtuk, a Petőfi utcában egy harminc négyzetméteres melléképület égett teljes terjedelmében. A szekszárdi hivatásos tűzoltók három vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Az eset során személyi sérülés nem történt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu