Két helyre is riasztották a tűzoltókat Decsre (fotókkal)

Kigyulladt kerti komposztálóhoz riasztották péntek este a decsi Széchenyi utcába a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltóit – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A lakók a lángokat a beavatkozó egységek kiérkezéséig eloltották, ám néhány perccel később a tűzoltókat egy újabb tűzesethez riasztották a településen.