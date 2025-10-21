október 21., kedd

Orsolya névnap

Tűzoltó Emlékhely

46 perce

Ritkán látott kincsek rejtőznek a tűzoltóság falain belül (fotók!)

Címkék#Tűzoltó Emlékhely#tűzoltóság#Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#laktanya#gyűjtemény

A szekszárdi tűzoltók összefogása különleges gyűjteményt eredményezett tíz éve. A Tűzoltó Emlékhely jubileumát hétfőn ünnepelték.

Révészné Hanol Erzsébet

Tíz éve adták át a szekszárdi tűzoltóság területén a Tűzoltó Emlékhelyet. Ebből az alkalomból tartottak jubileumi ünnepséget a laktanya udvarán, ahol elsőként Berki Imre, a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának igazgatója méltatta a kezdeményezést, amelynek köszönhetően a helyi tűzoltók összegyűjtötték a hivatásukhoz kapcsolódó tárgyi emlékeket, hogy azokon keresztül megmutassák a szakmájukat jellemző hagyományokat a lakosságnak.

A Tűzoltó Emlékhelyet a szekszárdi tűzoltóságon alakították ki
A Tűzoltó Emlékhely átadásának jubileumán ünnepség volt a szekszárdi tűzoltóságon
Fotó: Makovics Kornél

Aktív és nyugdíjas kollégák felajánlásai gazdagították a Tűzoltó Emlékhelyet

Az emlékhely kialakításának gondolata Czövek Szabolcs tűzoltó törzsőrmester fejében fogalmazódott meg tíz éve. Ahogy az ünnepségen elmondott beszédében is felidézte, gyerekkora óta gyűjti a múlt emlékeit, világháborús relikviákat, néprajzi eszközöket és persze a tűzoltósághoz kapcsolódó tárgyakat. Az első darabja egy réz sugárcső volt a XIX. század végéről, aztán egyre bővült a gyűjtemény. A laktanya alagsorából is kerültek elő régi szakfelszerelések, és a nyugállományú kollégák felajánlásai is gazdagították a tárlatot. A legkülönlegesebb darab egy kocsifecskendő, amelyet Velencei István, egykori tűzoltó parancsnoknak köszönhetnek. Az 1900-as évek elejéről származó szekér úgy kerülhetett fel az emeleti kiállítótérbe, hogy azt darabjaira szedték, és minden elemében felújították. Czövek Szabolcs kiemelte, hogy a Tűzoltó Emlékhely felelősséggel is jár, hiszen méltó módon kell őrizni elődeik hagyatékát, és büszke arra, hogy együtt ünnepelhetik azt, amit közösen létre hoztak. – A kiállítóhely legyen a tisztelet, a kitartás és az emberi összefogás jelképe – zárta szavait.

Czövek Szabolcs tűzoltó törzsőrmester köszönetet mondott azoknak, akik hozzájárultak a gyűjteményhez
Fotó: Makovics Kornél

A kiállítóhely az új generációnak szól

Dr. Balázs Gábor, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója kiemelte, hogy az emlékhelyet az új generációnak szánták, hogy táplálkozni tudjanak abból a tudásból, amelyet hordoz. Köszönetét fejezte ki a gyűjtemény létrehozóinak, és kitért arra is, hogy jövőre EU-s és hazai forrásból kívül-belül megújulhat a tűzoltólaktanya, amely így méltó helye lesz a szolgálatot teljesítő állománynak.

Az ünnepség után a jelenlévők megtekintették a kiállítást
Fotó: Makovics Kornél

A Tűzoltó Emlékhely rengeteg látogatót vonzott az elmúlt évtizedben. Szinte nincs olyan hét, hogy ne érkeznének valamelyik iskolából diákok. Sőt, Szekszárdon tartózkodó külföldi csoportok is felkeresték már az egyedülálló kiállítóhelyet. Az ünnepségen részt vettek a Babits iskola hatodik osztályosai.

A Tűzoltó Emlékhely jubileumát ünnepelték

Fotók: Makovics Kornél

 

