Ritkán látott kincsek rejtőznek a tűzoltóság falain belül (fotók!)

Tíz éve adták át a szekszárdi tűzoltóság területén a Tűzoltó Emlékhelyet. Ebből az alkalomból tartottak jubileumi ünnepséget a laktanya udvarán, ahol elsőként Berki Imre, a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának igazgatója méltatta a kezdeményezést, amelynek köszönhetően a helyi tűzoltók összegyűjtötték a hivatásukhoz kapcsolódó tárgyi emlékeket, hogy azokon keresztül megmutassák a szakmájukat jellemző hagyományokat a lakosságnak.

A Tűzoltó Emlékhely átadásának jubileumán ünnepség volt a szekszárdi tűzoltóságon

Fotó: Makovics Kornél

Aktív és nyugdíjas kollégák felajánlásai gazdagították a Tűzoltó Emlékhelyet

Az emlékhely kialakításának gondolata Czövek Szabolcs tűzoltó törzsőrmester fejében fogalmazódott meg tíz éve. Ahogy az ünnepségen elmondott beszédében is felidézte, gyerekkora óta gyűjti a múlt emlékeit, világháborús relikviákat, néprajzi eszközöket és persze a tűzoltósághoz kapcsolódó tárgyakat. Az első darabja egy réz sugárcső volt a XIX. század végéről, aztán egyre bővült a gyűjtemény. A laktanya alagsorából is kerültek elő régi szakfelszerelések, és a nyugállományú kollégák felajánlásai is gazdagították a tárlatot. A legkülönlegesebb darab egy kocsifecskendő, amelyet Velencei István, egykori tűzoltó parancsnoknak köszönhetnek. Az 1900-as évek elejéről származó szekér úgy kerülhetett fel az emeleti kiállítótérbe, hogy azt darabjaira szedték, és minden elemében felújították. Czövek Szabolcs kiemelte, hogy a Tűzoltó Emlékhely felelősséggel is jár, hiszen méltó módon kell őrizni elődeik hagyatékát, és büszke arra, hogy együtt ünnepelhetik azt, amit közösen létre hoztak. – A kiállítóhely legyen a tisztelet, a kitartás és az emberi összefogás jelképe – zárta szavait.

Czövek Szabolcs tűzoltó törzsőrmester köszönetet mondott azoknak, akik hozzájárultak a gyűjteményhez

Fotó: Makovics Kornél

A kiállítóhely az új generációnak szól

Dr. Balázs Gábor, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója kiemelte, hogy az emlékhelyet az új generációnak szánták, hogy táplálkozni tudjanak abból a tudásból, amelyet hordoz. Köszönetét fejezte ki a gyűjtemény létrehozóinak, és kitért arra is, hogy jövőre EU-s és hazai forrásból kívül-belül megújulhat a tűzoltólaktanya, amely így méltó helye lesz a szolgálatot teljesítő állománynak.