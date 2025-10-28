Újabb baleset a 6-os főúton – hajszálon múlt a tragédia

Árokba hajtott egy személyautó hétfő hajnalban Bonyhád térségében, a 6-os számú főút 158. kilométerénél. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a gépjárművet. A balesetben személyi sérülés nem történt – tájékoztatott Köves Péter tűzoltó főhadnagy, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

A kép illusztráció

Fotó: Mészáros János/ szoljon.hu

Idén 209 közlekedési balesethez hívták a tűzoltókat, ezek során 115 utas sérült meg, további három ember életét pedig már nem lehetett megmenteni. Fontos a körültekintés: a csúszós úttest, az őszi köd és a lehulló falevelek mind növelik a balesetveszélyt. Hirtelen érkező csapadék vagy erősebb szél esetén fokozott óvatosság szükséges. Csak megfelelő műszaki állapotú járművel közlekedjenek, és a sebességet mindig az útviszonyokhoz igazítsák. Szélvihar idején számolni kell a leszakadt faágakkal és útra dőlt fákkal is – olvasható az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján.