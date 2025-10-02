október 2., csütörtök

Újból eltűnt Kelemen Vencel, a rendőrség keresi a 14 éves fiút

Illusztráció: Shutterstock

Fotó: Aoy_Charin

A 14 éves fiút korábban is körözte már a rendőrség, mi júliusban írtuk meg, hogy a fiú távozott a tamási gyermekotthonból, akkor már egy hónapja keresték. Időközben előkerülhetett, ugyanis most újból keresi a rendőrség. A fiatal srácról azt írják, 160 cm magas, vékony sportos testalkatú, szőke rövid hajú, fehér bőrű, ruházata ismeretlen.

Kelemen Vencel 160 centiméter magas, vékony, sportos testalkatú, szőke rövid hajú, kék szemű (Fotó: police.hu)

A rendőrség 17050-157/288/2025 sz. folytat körözési eljárást Kelemen Vencel eltűnése kapcsán. Ha felismeri, vagy bármilyen információval rendelkezik a hollétéről, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 0674/573-910-es számot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

 

