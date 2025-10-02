11 perce
Újból eltűnt Kelemen Vencel, a rendőrség keresi a 14 éves fiút
A 14 éves fiút korábban is körözte már a rendőrség, mi júliusban írtuk meg, hogy a fiú távozott a tamási gyermekotthonból, akkor már egy hónapja keresték. Időközben előkerülhetett, ugyanis most újból keresi a rendőrség. A fiatal srácról azt írják, 160 cm magas, vékony sportos testalkatú, szőke rövid hajú, fehér bőrű, ruházata ismeretlen.
A rendőrség 17050-157/288/2025 sz. folytat körözési eljárást Kelemen Vencel eltűnése kapcsán. Ha felismeri, vagy bármilyen információval rendelkezik a hollétéről, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 0674/573-910-es számot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.