Újraélesztés

46 perce

Életmentő tudással gyarapodtak a rendőrök

Címkék#rendőr#Országos Mentőszolgálat#Újraélesztés#Újraélesztés Világnap#tűzoltó

Az újraélesztés alapjaival ismerkedhettek meg a résztvevők a Paksi Rendőrkapitányságon.

Teol.hu

Október az újraélesztés hónapja, amelynek keretében az Országos Mentőszolgálat az idén is országszerte szervez programokat annak érdekében, hogy minél többen megismerkedjenek az életmentés alapjaival. A kezdeményezéshez Tolna vármegye rendvédelmi szervei – a rendőrség és a katasztrófavédelem – is csatlakoztak – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Fotó: Police.hu

Az első képzés a Paksi Rendőrkapitányságon valósult meg október 6-án. A mentőszolgálat munkatársa először elméletben magyarázta el az újraélesztés alapjait és lényegét. Ezt követően pedig gyakorlatban is megmutatta az életmentés lépéseit és az automata defibrillátor használatát. A programsorozat célja, hogy a rendőrkapitányságok és a katasztrófavédelmi kirendeltségek munkatársai még magabiztosabban tudjanak cselekedni, ha életmentő helyzetbe kerülnek.

Októberben Tolna vármegye valamennyi rendőrkapitányságán és katasztrófavédelmi kirendeltségén tartanak képzést a mentők. 

A közös cél, hogy minél több rendvédelmi dolgozó sajátítsa el a gyors és hatékony újraélesztés lépéseit, hiszen a baj bármikor, bárhol bekövetkezhet, és egyetlen jól képzett ember is életet menthet.

Az Országos Mentőszolgálat munkatársai október 16-án egésznapos programokkal készülnek a rendőröknek és a katasztrófavédőknek az Újraélesztés Világnapján Szekszárdon. Októberben pedig folytatódik a vármegyei roadshow Bonyhádon, Dombóváron és Tamásiban is.

 

