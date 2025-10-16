Húsz percenként minden előjel nélkül megáll valakinek a szíve

Mindenki képes életet menteni. Ezt az üzenetet szeretnék minél többekhez eljuttatni az újraélesztés világnapja (október 16.) alkalmából, és a jeles napon az Országos Mentőszolgálat munkatársai képzéssel készültek a rendőrség és a katasztrófavédelem munkatársai számára Szekszárdon. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tartsay utcai telephelyén az újraélesztés megkezdéséhez szükséges tudással vértezték fel a résztvevőket.

A rendőrség és a katasztrófavédelem munkatársai kaptak képzést az újraélesztésről

Fotó: Mártonfai Dénes

Ha csak egy pici esély is van, mindent meg kell tenni

Dr. Hablicsek Nikoletta rendőr ezredes, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője kiemelte: nem volt kérdés, hogy a kezdeményezés élére állnak, hiszen a három készenléti szerv a mindennapokban is szorosan együttműködik. Felidézett egy személyes történetet is, amely még baleseti helyszínelőként esett meg vele. Elsőként ért a helyszínre, ahol egy személyautó és egy kamion ütközött, mint utóbb kiderült az autót vezető sofőr öngyilkossági szándékából, és dr. Hablicsek Nikoletta volt az, aki jelen volt a nő életének utolsó pillanatainál. Ez a történet azt erősíti meg benne, hogy ha egy pici esély is van, mindent meg kell tenni az életmentésért. Hozzátette: az egyenruhás szervek munkatársai felé ez elvárás is, és az ilyen programok révén megszerezhetik azt a tudást, amellyel eleget tudnak tenni ennek. Ezért köszönetét fejezte ki minden kollégájának, aki részt vett a képzésen.

Lang Róbert, dr. Hablicsek Nikoletta és dr. Balázs Gábor köszöntötte a résztvevőket

Fotó: Mártonfai Dénes

Húsz percenként történik egy hirtelen szívleállás

Lang Róbert, vármegyei vezető mentőtiszt örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy mind a rendőrség, mind a katasztrófavédelem részéről rögtön rábólintottak az együttműködésre, bizonyítva, hogy a társszerveknél is hasonlóképpen gondolkodnak, mint a mentőszolgálatnál. Azt, hogy mennyire fontos, hogy kritikus helyzetben mindenki merjen segíteni, statisztikai adatokkal támasztotta alá. Elmondta, hogy Magyarországon évente nagyjából 26 ezer esetben történik váratlan szívleállás. Ez napi hetven, és húsz percenként egy esetet jelent. Ráadásul bármely korosztály érintett lehet. A Dél-Dunántúli régióban idén szeptember 30-ig 1630 alkalommal, Tolna vármegyében 214 esetben volt szükség helyszíni újraélesztésre, és huszonhat embert tudtak sikerrel visszahozni az életbe. Lang Róbert kiemelte, hogy az első percek rendkívül fontosak, amikor többnyire laikus van a beteg mellett, és neki kell megkezdenie az újraélesztést.