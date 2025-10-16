56 perce
Húsz percenként minden előjel nélkül megáll valakinek a szíve
Évente 26 ezer ember szíve áll meg váratlanul. Az újraélesztés világnapja alkalmából a rendőrség és a katasztrófavédelem munkatársai kaptak képzést a mentőszolgálattól.
Mindenki képes életet menteni. Ezt az üzenetet szeretnék minél többekhez eljuttatni az újraélesztés világnapja (október 16.) alkalmából, és a jeles napon az Országos Mentőszolgálat munkatársai képzéssel készültek a rendőrség és a katasztrófavédelem munkatársai számára Szekszárdon. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tartsay utcai telephelyén az újraélesztés megkezdéséhez szükséges tudással vértezték fel a résztvevőket.
Ha csak egy pici esély is van, mindent meg kell tenni
Dr. Hablicsek Nikoletta rendőr ezredes, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője kiemelte: nem volt kérdés, hogy a kezdeményezés élére állnak, hiszen a három készenléti szerv a mindennapokban is szorosan együttműködik. Felidézett egy személyes történetet is, amely még baleseti helyszínelőként esett meg vele. Elsőként ért a helyszínre, ahol egy személyautó és egy kamion ütközött, mint utóbb kiderült az autót vezető sofőr öngyilkossági szándékából, és dr. Hablicsek Nikoletta volt az, aki jelen volt a nő életének utolsó pillanatainál. Ez a történet azt erősíti meg benne, hogy ha egy pici esély is van, mindent meg kell tenni az életmentésért. Hozzátette: az egyenruhás szervek munkatársai felé ez elvárás is, és az ilyen programok révén megszerezhetik azt a tudást, amellyel eleget tudnak tenni ennek. Ezért köszönetét fejezte ki minden kollégájának, aki részt vett a képzésen.
Húsz percenként történik egy hirtelen szívleállás
Lang Róbert, vármegyei vezető mentőtiszt örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy mind a rendőrség, mind a katasztrófavédelem részéről rögtön rábólintottak az együttműködésre, bizonyítva, hogy a társszerveknél is hasonlóképpen gondolkodnak, mint a mentőszolgálatnál. Azt, hogy mennyire fontos, hogy kritikus helyzetben mindenki merjen segíteni, statisztikai adatokkal támasztotta alá. Elmondta, hogy Magyarországon évente nagyjából 26 ezer esetben történik váratlan szívleállás. Ez napi hetven, és húsz percenként egy esetet jelent. Ráadásul bármely korosztály érintett lehet. A Dél-Dunántúli régióban idén szeptember 30-ig 1630 alkalommal, Tolna vármegyében 214 esetben volt szükség helyszíni újraélesztésre, és huszonhat embert tudtak sikerrel visszahozni az életbe. Lang Róbert kiemelte, hogy az első percek rendkívül fontosak, amikor többnyire laikus van a beteg mellett, és neki kell megkezdenie az újraélesztést.
Az emberéletek megóvása vezérli őket
Dr. Balázs Gábor, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója szintén azt hangsúlyozta, hogy tudjunk és merjünk segíteni, ha azt látjuk, valaki rosszul lett. A mentőkkel és a rendőrökkel való együttműködést pedig kiválónak nevezte, kiemelve, hogy az nem csak a jogszabályok miatt van így, hiszen az emberéletek megóvása és a biztonság megteremtése vezérli őket.
Az újraélesztés kezdő lépései bárki számára elsajátíthatóak
A Paksi és a Bonyhádi Rendőrkapitányságon korábban szintén megvalósult a képzés, és a következő napokban a vármegye más településein is megtartják. Helyszíneket, időpontokat itt talál. Ha azt látja, hogy valaki rosszul lesz, hívja a 112-es segélyhívószámot, és kövesse a mentésirányító utasításait, amíg a helyszínre érnek a mentők. Amennyiben pedig többet szeretne tudni arról, laikusként mit tehet, itt találja meg az újraélesztés lépéseit.
Tragédiák és életmentések
A közelmúltban egy 12 éves szekszárdi kislány halála rázta meg a lakosságot, aki kosárlabda edzésen lett rosszul, és a gyors segítség ellenére a kórházba szállítást követően néhány nappal életét vesztette. Több olyan esetről is beszámoltunk, amikor életmentőnek bizonyult az azonnali segítség, és nem egy esetben pont rendőrök, illetve tűzoltók voltak azok, akik megkezdték az életmentést. Emlékezetes, amikor Szekszárdon egy 17 éves fiú újraélesztését két tűzoltó kezdte meg az utcán. Mint kiderült, egyik kollégájuk fiát hozták vissza az életbe. Szintén egy tűzoltó és egy nyugdíjas nővér fogott hozzá egy idős férfi újraélesztéséhez, aki egy boltban lett rosszul. Arra is volt példa, hogy egy balesetnél egy elsőként odaérő rendőr kezdte meg egy fiatal újraélesztését.