október 9., csütörtök

Dénes névnap

17°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

1 órája

Ütközés az M6-oson – teljes útzár Szedresnél, tűzoltók a helyszínen

Címkék#m6#balesetek#kisteherautó#autópálya

Szedres közelében kell beavatkozniuk a tűzoltóknak – tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Teol.hu
Ütközés az M6-oson – teljes útzár Szedresnél, tűzoltók a helyszínen

Illusztráció: Getty Images

Összeütközött egy személygépkocsi és egy kisteherautó az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, Szedres közelében, a 132. kilométernél. A műszaki mentést végző szekszárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a személyautót. A baleset helyszínén forgalomkorlátozásra kell számítani.

Frissítés 15:45

Mozgó útterelő járműbe hajtott a figyelmetlen autós. Az autópálya üzemeltetőjének munkatársai terelés mellett dolgoztak az érintett szakaszon, ám ezt az autós nem észlelte időben.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu