Ütközés az M6-oson – teljes útzár Szedresnél, tűzoltók a helyszínen

Összeütközött egy személygépkocsi és egy kisteherautó az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, Szedres közelében, a 132. kilométernél. A műszaki mentést végző szekszárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a személyautót. A baleset helyszínén forgalomkorlátozásra kell számítani.

Frissítés 15:45

Mozgó útterelő járműbe hajtott a figyelmetlen autós. Az autópálya üzemeltetőjének munkatársai terelés mellett dolgoztak az érintett szakaszon, ám ezt az autós nem észlelte időben.