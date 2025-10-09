Közlekedés
1 órája
Ütközés az M6-oson – teljes útzár Szedresnél, tűzoltók a helyszínen
Szedres közelében kell beavatkozniuk a tűzoltóknak – tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Illusztráció: Getty Images
Összeütközött egy személygépkocsi és egy kisteherautó az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, Szedres közelében, a 132. kilométernél. A műszaki mentést végző szekszárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a személyautót. A baleset helyszínén forgalomkorlátozásra kell számítani.
Frissítés 15:45
Mozgó útterelő járműbe hajtott a figyelmetlen autós. Az autópálya üzemeltetőjének munkatársai terelés mellett dolgoztak az érintett szakaszon, ám ezt az autós nem észlelte időben.
Ezt ne hagyja ki!Közlekedés
3 órája
Kórházba szállították a 6-os úton balesetet szenvedett autóst (fotók, videó)Megsérült annak az autónak a vezetője, aki a 6-os úton szenvedett balesetet.
Ezt ne hagyja ki!Baleset
2025.10.06. 16:24
Újabb brutális baleset történt a 6-oson, mentőhelikopter is érkezettA baleset helyszínén lezárták az utat.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre