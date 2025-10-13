Az teljesítmény
1 órája
Valakinek sikerült levinnie a felnyitott pörbölyi sorompót
Az 55-ös út 112-es kilométerszelvényében egy ismeretlen járműszerelvény vezetője volt figyelmetlen, túlságosan jobbra húzódva hajtott át és vontatmányával megrongálta a pörbölyi vasúti átjáró felnyitott, függőleges sorompóját, derült ki a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményéből.
