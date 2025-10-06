Egyenes úton hajtott villanyoszlopnak: ketten megsérültek

Október 3-án, pénteken, kora délután érkezett bejelentés, mert Bonyhád-Börzsöny, Alsó utcában egy autós villanyoszlopnak ütközött. A Mőcsény irányából Bonyhád irányába közlekedő sofőr elmondta, valószínűleg elaludhatott egy pillanatra, azért történt baleset az egyenes útszakaszon.

Fotó: Police.hu

A balesetben az autó két utasa könnyebben sérült – közölte hétfőn a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.