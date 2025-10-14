október 14., kedd

Delta program

3 órája

Zöld növény, piros lámpa – kattant a bilincs a szekszárdi díler kezén (videó)

Címkék#díler#kábítószer#bilincs

Szekszárdon fogták el a nyomozók a férfit, aki füvet árult a városban.

Teol.hu

Még júliusban igazoltattak a körzeti megbízottak egy autóst Harc térségében, amikor a ruházatából zöld növényi törmelék került elő. A lefoglalt anyag és a sofőr gyorstesztje is pozitív értéket jelzett, ezért kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki. A szekszárdi nyomozók több látóterükbe került fogyasztót is kihallgattak, majd október 7-én Szekszárdon a dílert is elfogták és őrizetbe vették – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A bíróság elrendelte a 39 éves férfi letartóztatását. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószer és az új pszichoaktív anyagok mindig kétséges összetételűek és eredetűek, ezért élettani hatásuk kiszámíthatatlan, használatuk akár tragikus kimenetelű is lehet!

A rendőrség a 112-es segélyhívón a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről szóló bejelentéseket is a nap 24 órájában fogadja. Emellett a szintén ingyenes, folyamatosan hívható Telefontanú vonalon, a +36 80 555-111-es számon akár név nélkül is lehet információkat, értesüléseket megosztani a rendőrséggel.

 

 

