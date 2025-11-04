november 4., kedd

Károly névnap

+13
+11
Baleset

1 órája

Árokba csúszott egy személygépkocsi a 6-os úton

Címkék#balesetek#Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#közlekedés

Teol.hu

Árokba csúszott egy személygépkocsi hétfő reggel Mecseknádasdnál, a 6-os főút 172. kilométerénél. A mecseknádasdi önkéntes és a bonyhádi hivatásos egységek áramtalanítást végeztek – tájékoztatott honlapján kedden a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

 

