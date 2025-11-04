Baleset
1 órája
Árokba csúszott egy személygépkocsi a 6-os úton
Árokba csúszott egy személygépkocsi hétfő reggel Mecseknádasdnál, a 6-os főút 172. kilométerénél. A mecseknádasdi önkéntes és a bonyhádi hivatásos egységek áramtalanítást végeztek – tájékoztatott honlapján kedden a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre