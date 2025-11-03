Bedrogozva: ámokfutásba kezdett két férfi Faddon

Két férfi a tulajdonos engedélye nélkül beszállt péntek este 8 óra körül Faddon egy járó motorral parkoló furgonba, majd elhajtott – tájékoztatott hétfőn a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Mint azt tudatták, haladásuk közben letértek egy földes útra, de a sofőr nem az útviszonyoknak megfelelően választotta meg a sebességet, elvesztette uralmát a kocsi irányítása felett. A kocsi lesodródott az útról, majd egy fának ütközött. Onnan továbbhajtott, majd a Vörösmarty Mihály utcában állt meg.

Fotó: Police.hu

Az autó tulajdonosának sikerült az ismeretlen férfiakat a rendőrök kiérkezéséig visszatartani.

Mint kiderült, a sofőr negatív szondát produkált, de kábítószer gyorstesztje több hatóanyagra is pozitív értéket jelzett. A férfi vezetői engedéllyel nem rendelkezik, KRESZ vizsgát soha nem tett. Az anyagi káros baleset okozásán kívül jármű önkényes elvétele és a bódult járművezetés miatt is felelnie kell.