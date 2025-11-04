november 4., kedd

A kutyát nem tudta átverni

1 órája

Parkettába rejtette a szajrét, padlóra küldheti a bírság

Címkék#NAV#cigaretta#csempészet

Parketta „fektetés” helyett cigarettát rejtett – így bukott le az a sofőr, akit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei október 23-án állítottak meg az M1-es autópályán. A férfi 1 680 doboz adózatlan cigarettát bújtatott el a laminált parkettákba.

Teol.hu

A Győr-Moson-Sopron vármegyében megállított bolgár személyautó 58 éves sofőrje azt mondta a pénzügyőröknek, hogy csak a megengedett mennyiségű cigaretta van nála – tájékoztatott Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatósága. A NAV Toto nevű kutyája azonban másként érzékelte. 

Forrás: NAV

Jelzését követően a pénzügyőrök átvizsgálták a jármű csomagtartójában lévő tíz csomag laminált parkettát is. A padlóburkolatok belsejéből 1 680 doboz, bolgár cigaretta került elő.

A férfi azzal védekezett, hogy a dohánytermék a saját tulajdona, amit a rokonoknak vitt Belgiumba.

Vélhetően a családnak szánt készletről a férfi „megfeledkezett”, mert azt nem számította bele a birtokban tartható mennyiségbe.

Forrás: NAV

Az egyenruhások a több mint 4 millió forint értékű cigarettát lefoglalták, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. Az elkövető akár 6 millió forint bírságra is számíthat.

