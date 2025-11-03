Életmentő tudást szereztek: rendőrök és tűzoltók tanultak újraélesztést Tolnában

Október az újraélesztés hónapja volt, amelynek keretében az Országos Mentőszolgálat az idén is országszerte szervezett programokat annak érdekében, hogy minél többen megismerkedjenek az életmentés alapjaival – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A kezdeményezéshez Tolna vármegye rendvédelmi szervei – a rendőrség és a katasztrófavédelem – is csatlakoztak.

A mentőszolgálat szakemberei végigjárták a vármegye kapitányságait, ahol először elméletben, majd gyakorlatban magyarázták el az újraélesztés alapjait és lényegét. A programsorozat célja, hogy a rendőrkapitányságok és a katasztrófavédelmi kirendeltségek munkatársai még magabiztosabban tudjanak cselekedni, ha életmentő helyzetbe kerülnek.

A közös cél az volt, hogy minél több rendvédelmi dolgozó sajátítsa el a gyors és hatékony újraélesztés lépéseit, hiszen a baj bármikor, bárhol bekövetkezhet, és egyetlen jól képzett ember is életet menthet. Az utolsó képzések az elmúlt napokban Dombóvárom és Tamásiban voltak.

A képzés sikerét mutatja, hogy októberben több száz rendvédelmi dolgozó ismételte át vagy tanulta meg az újraélesztés alapjait. A jövőben várható, hogy a népszerű képzés folytatódik.