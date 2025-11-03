november 3., hétfő

Egy ember tudása is életet menthet

1 órája

Címkék#Országos Mentőszolgálat#Újraélesztés#rendőrség

Véget ért az újraélesztés hónapja.

Teol.hu
Életmentő tudást szereztek: rendőrök és tűzoltók tanultak újraélesztést Tolnában

Rendvédelmi dolgozók kaptak újraélesztési képzést Tolnában (Fotó: police.hu)

Október az újraélesztés hónapja volt, amelynek keretében az Országos Mentőszolgálat az idén is országszerte szervezett programokat annak érdekében, hogy minél többen megismerkedjenek az életmentés alapjaival – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A kezdeményezéshez Tolna vármegye rendvédelmi szervei – a rendőrség és a katasztrófavédelem – is csatlakoztak.

A mentőszolgálat szakemberei végigjárták a vármegye kapitányságait, ahol először elméletben, majd gyakorlatban magyarázták el az újraélesztés alapjait és lényegét. A programsorozat célja, hogy a rendőrkapitányságok és a katasztrófavédelmi kirendeltségek munkatársai még magabiztosabban tudjanak cselekedni, ha életmentő helyzetbe kerülnek.

A közös cél az volt, hogy minél több rendvédelmi dolgozó sajátítsa el a gyors és hatékony újraélesztés lépéseit, hiszen a baj bármikor, bárhol bekövetkezhet, és egyetlen jól képzett ember is életet menthet. Az utolsó képzések az elmúlt napokban Dombóvárom és Tamásiban voltak.

A képzés sikerét mutatja, hogy októberben több száz rendvédelmi dolgozó ismételte át vagy tanulta meg az újraélesztés alapjait. A jövőben várható, hogy a népszerű képzés folytatódik.

 

